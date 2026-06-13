ホワイトソックス戦でベンチ内でやりとり

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地ホワイトソックス戦で休養のためにスタメンを外れた。試合中には、太もも裏を痛めて負傷者リスト（IL）入りしているホワイトソックスの村上宗隆内野手とジェスチャーで“会話”。日本人スター同士のお茶目なやりとりにファンも爆笑していた。

大谷は、前日のパイレーツ戦で13号本塁打を放っていたが、7回に左膝の炎症のため代打を送られ途中交代。試合前にはロバーツ監督が、「左膝の画像検査を受け、結果は異常なしだった」と語った事を、米メディアが伝えていた。

ベンチの中から試合経過を見守っていた2人だったが、空き時間にはグラウンドを挟んで交流した。大谷が、村上の帽子からのぞく長髪をイジるような仕草を見せると、村上は大谷に見せつけるように振り返って、髪の毛をアピール。大谷は顔を横に広げるような仕草で「太ったんじゃない？」とイジりを続けていた。

その後も大谷がジェスチャーで、村上が試合前に挨拶にこなかった事を指摘。村上は手首をトントンと指さしながら、「球場入りが遅かったからだ」と言わんばかりにアピールするなど、終始笑顔でやりとりを続けていた。

中継したNHK-BSの映像にもバッチリ映っていた場面。X上のファンからは反応が相次いでいる。

「ニヤニヤ イチャつく仲良し2人w」

「やっぱり髪の毛言われてる」

「楽しそすぎる大谷翔平と村上宗隆」

「仲睦まじい 今日は、ゆっくり休養できて良かったね」

「ふたりともアメリカンになったなー」

「ダッグアウトで村上宗隆とイチャイチャする大谷翔平」

「2人とも試合に出たくてウズウズしてるだろうな」

「楽しそうに髪型談義をする翔平君と宗隆君」

「ベンチ越しに楽しそう」

試合は2-8で、ドジャースが敗れている。



（THE ANSWER編集部）