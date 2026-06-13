◾️TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』

原作：こしたてつひろ「炎の闘球女 ドッジ弾子」

小学館「週刊コロコロコミック」連載中

闘球、それは史上最強の格闘球技。

かつて数え切れぬ闘球伝説が生まれ、人々を熱狂させたー

そして今、新たな物語が幕を開ける!!

主人公は“一撃弾平”の娘“一撃弾子”

父から受け継いだ熱きソウル、令和にぶっ放てッ!!!

超エネルギッシュ×スカッと爽快

燃えて、笑って、ちょっぴり泣ける!?

・放送情報

TOKYO MX：7月6日(月)より毎週月曜深夜23時から放送

MBS：7月7日(火)より毎週火曜深夜27時から放送

BS11：7月6日(月)より毎週月曜深夜23時から放送

アニメ公式

HP：https://dodge-danko.com/

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