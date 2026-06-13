ももクロ、田中将大投手2026年シーズン登場曲「SECOND ROUTE」が配信決定
ももいろクローバーZの最新曲「SECOND ROUTE」が、6月17日(水)午前0時よりApple Music、Spotify、iTunes Store、レコチョク、mora他にて配信リリースされることが決定した。今作は
プロ野球・読売ジャイアンツ・田中将大投手の2026年シーズン登場曲となっている。
田中投手は東北楽天ゴールデンイーグルス時代からももいろクローバーZの楽曲を登場曲として起用しており、2014年のメジャーリーグ移籍以降は、田中投手の応援歌としてオリジナルに制作された新録曲が起用されている。今作の「SECOND ROUTE」は、オリジナル制作曲としては13曲目となる。
配信に先立ち公開されたジャケット写真は、田中投手の背番号である11が書かれたオレンジの標識と、CONTINUEの矢印の先には青空にかかる4色の虹が描かれており、限界の先を超えた景色を目指すというメッセージが込められた1枚となっている。また6月13日(土)より一部のサブスクリプションサービスにて事前登録の受付がスタートした。
■New Single「SECOND ROUTE」
2026年6月17日(水)0時配信スタート
https://mcz.lnk.to/second_route
プロ野球・読売ジャイアンツ・田中将大投手2026年シーズン登場曲
作詞：K2DN. （ヨミ：カツドン）
作曲：K2DN. （ヨミ：カツドン）
編曲：K2DN. （ヨミ：カツドン）/ corin.
■New Single「会心の一劇」
TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』オープニング主題歌
◾️TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』
原作：こしたてつひろ「炎の闘球女 ドッジ弾子」
小学館「週刊コロコロコミック」連載中
闘球、それは史上最強の格闘球技。
かつて数え切れぬ闘球伝説が生まれ、人々を熱狂させたー
そして今、新たな物語が幕を開ける!!
主人公は“一撃弾平”の娘“一撃弾子”
父から受け継いだ熱きソウル、令和にぶっ放てッ!!!
超エネルギッシュ×スカッと爽快
燃えて、笑って、ちょっぴり泣ける!?
・放送情報
TOKYO MX：7月6日(月)より毎週月曜深夜23時から放送
MBS：7月7日(火)より毎週火曜深夜27時から放送
BS11：7月6日(月)より毎週月曜深夜23時から放送
アニメ公式
HP：https://dodge-danko.com/
X：https://x.com/dodge_danko
◾️『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』LIVE Blu-ray & DVD
発売日：2026年8月19日（水）
購入：https://mcz.lnk.to/MC25BD
特設サイト：https://mcz-release.com/video/momoiro_xmas_2025
Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE Blu-ray
品番：KIXM-655〜7
収録枚数：3枚組
価格：\13,500（税込）
音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch
[特典映像]：リニアPCM 2ch
［DVD］
Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY LIVE DVD
品番：KIBM-1152〜6
収録枚数：5枚組
価格：\13,500（税込）
音声：リニアPCM 2ch
＜映像特典＞
メイキング映像（仮）
＜セットリスト＞
【DAY1：2025年12月20日（土）】
1. 今宵、ライブの下で
2. Wee-Tee-Wee-Tee
3. MOON PRIDE
4. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」
5. Cosmic Commotion
6. サンタさん -ZZ ver.-
7. 夢の浮世に咲いてみな
8. MYSTERION
9. サラバ、愛しき悲しみたちよ
10. Heroes
11. 月色Chainon
12. 一粒の笑顔で…
13. 白い風
14. idola
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
16. CONTRADICTION
17. 僕らのセンチュリー
18. レナセールセレナーデ
19. 可視光線
20. 月と銀紙飛行船
＜ENCORE＞
21. L.O.V.E.
22. HOLIDAY
23. いちごいちえ
24. モノクロデッサン -ZZ ver.-
【DAY2：2025年12月21日（日）】
1. 今宵、ライブの下で
2. Wee-Tee-Wee-Tee
3. MOON PRIDE
4. Event Horizon
5. Cosmic Commotion
6. サンタさん -ZZ ver.-
7. 夢の浮世に咲いてみな
8. MYSTERION
9. サラバ、愛しき悲しみたちよ
10. Heroes
11. 月色Chainon
12. きみゆき
13. 白い風
14. idola
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
15. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
16. CONTRADICTION
17. SECRET LOVE STORY
18. レナセールセレナーデ
19. 可視光線
20. 月と銀紙飛行船
＜ENCORE＞
21. L.O.V.E.
22. 泣いちゃいそう冬
23. いちごいちえ
24. モノクロデッサン -ZZ ver.-
関連リンク
◆ももいろクローバーZ オフィシャルサイト
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