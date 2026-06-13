【ユニクロの990円アームカバー】って本当に使える？ 実際に買って試してみた

半袖やノースリーブを楽しみたい季節。でも、気づくと腕だけしっかり日焼けしていた……なんてこと、ありませんか？ 今回試してみた【ユニクロ】の「アームカバー」は、普段のコーデにもなじみやすく、さらっと快適な着け心地も魅力。ドライブやお散歩、冷房対策まで幅広く使いやすく、この夏かなり頼れる存在になりそうです。実際に使って感じた着け心地やフィット感をレポートします。

日常使いしやすいシンプルデザイン

【ユニクロ】「UVカットリブアームカバー」\990（税込）

紫外線を防ぐUVカット機能付きで、UPF50+仕様なのが魅力。エアリズム素材を採用していて、暑い季節にもぴったり。リブデザインなので、いわゆる “日焼け対策グッズ感” が強すぎず、普段のコーデにも自然になじみそう。身長168cmの私はブラックのMサイズを購入しました。

着けた瞬間ひんやり心地いい！

実際に着けてみると、エアリズムならではのさらっとした肌あたりで、ほんのりひんやりする着け心地が気持ちいい！ 締め付け感がつよすぎず、ストレスなく装着できました。

親指を通せる仕様なので、手の甲までしっかりカバーできるのもうれしいポイント。指まわりが動かしやすく、スマホ操作やバッグの持ち運びもしやすい印象でした。

レイヤード風に楽しむのもおすすめ

ブラックの半袖トップスと自然につながるので、まるでレイヤードしているような見た目に。スタイリッシュな印象で、手持ちの服にも合わせやすそうです。日焼け対策としてはもちろん、ノースリーブや半袖だと室内の冷房が効いて寒い……という時にも頼れそう。羽織りほどかさばらないので、リュックやバッグに忍ばせておきやすいのも魅力です。

運転中の日焼け対策にも活躍

車の運転中にも手の甲までしっかりカバーしてくれるので、うっかり日焼け対策にも活躍。リブ素材のおかげで見た目がスポーティになりすぎず、コーデにも自然になじむのが高ポイント。エアリズム素材ならではのさらっとした肌あたりで、運転中も心地よく過ごせました。

家事中のズレやすさもチェックしてみた！

私の腕まわりだとほどよいフィット感で、ドライブや散歩中はズレ落ちが気になりませんでしたが、掃除機をかけたり家事をしてみたりすると、時間が経つにつれて画像のように少し下がってくる場面も。ただ、これ以上フィット感が強いと締め付けが気になりそうなので、腕まわりとの相性はありそうです。

UVカット機能付きで日差し対策ができるだけでなく、エアリズム素材ならではの心地よい肌あたりや、普段のコーデになじみやすいデザインも魅力だった今回のアームカバー。こちらを着けたまま激しく動くようなシーンでなければ、ズレもそこまで気にならず、ノーストレスで使えそうです。冷房対策としてバッグに忍ばせておける手軽さもうれしく、この夏かなり出番が増えそうな予感！

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。