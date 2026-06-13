わーすたが13日、ファンクラブ限定イベント＜わーしっぷライブ2026〜たまにはこうやって集まりたいね♡ってお話〜＞を開催し、2027年2月14日にSGC HALL ARIAKEにてラストライブを開催することを発表した。

わーすたは2015年に結成され、現在は廣川奈々聖、松田美里、小玉梨々華、三品瑠香の4人で活動。グループ名は「The World Standard（世界基準）」の略となっており、現在までに世界13か国でライブ出演を行うなどグローバルに活動してきた。

2026年3月に今冬でのグループ解散を発表していたわーすただが、この2027年ラストライブをもって11年の歴史に幕を下ろすこととなる。また、グループラストとなるツアー開催も発表となった。ファンクラブ限定イベントでは9月2日にリリースされる最新シングル「わったらいふ！」もパフォーマンス初披露され、会場は大きな盛り上がりを見せた。

ラストツアー、ラストライブについてのさらなる詳細は後日発表となる。

■＜わーすたLASTツアー2026(仮)＞

2026/9/18(金) 福岡：DRUM LOGOS

2026/9/19(土) 広島：LIVE VANQUISH

2026/9/21(月祝) 大阪：GORILLA HALL OSAKA

2026/9/27(日) 北海道：cube garden

2026/10/4(日) 東京：Zepp Shinjuku(TOKYO)

2026/10/18(日) 愛知：DIAMOND HALL

■＜わーすたラストライブ(仮)＞

2027/2/14(日)SGC HALL ARIAKE