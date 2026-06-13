◆バレーボール ▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ第１週（１３日、中国） 日本 ３―１（２５―２３、２５―２２、２０―２５、２５―２１） 中国

１次リーグが行われ、世界ランク６位の日本は地元の同３１位、中国を３―１で下し、開幕３連勝を挙げた。

アウトサイドヒッター（ＯＨ）石川祐希主将（ジラート）が２戦ぶりに先発復帰し、ＯＨ高橋藍（ルブリン）に続くチーム２位の１２得点。「中国のフローターサーブに苦しめられた。アタッカーの判断ミス、シャットを食らう場面があったので、修正しないといけない」と反省しきり。敵地で白星を手にしたものの、９月のアジア選手権（福岡）で２８年ロサンゼルス五輪切符を争うアジアのライバルに手を焼いてしまった。

前日１２日には昨年大会覇者で当時世界ランク１位のポーランドを３―２で撃破。公式戦では０９年１１月以来、１７年ぶりに同国から勝利をつかんだ。リザーブに回った石川に代わり、ゲーム主将を務めた藍が両チーム最多２６得点。スタンドから見守った石川は「コートに立った選手が非常にいい活躍をしてくれた」と刺激をもらっていた。

この日は第１セット（Ｓ）から気迫を見せ、セットポイントでレフトから強烈なスパイクを決めて、このセットを先取した。攻撃ではさすがの存在感を見せた一方で２―０の第３Ｓでは、１―０から中国の彭世坤のフローターサーブに石川が狙われ、代わったＯＨ富田将馬も崩された。レシーバーにとって無回転で手元で伸びるようなサーブに苦戦し、１―０から７連続失点。このセットを落とし、石川もサーブレシーブでは課題を残した。

１４日の第１週・中国大会最終戦では、世界ランク５位のライバル・スロベニアと対戦。主将は「非常に手ごわい相手になるし、タフな試合になると思うけど、今日出たサイドアウト（サーブレシーブ側が得点すること）の課題をしっかり修正しながら、臨みたい」と意気込んだ。