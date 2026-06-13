【ニューヨーク＝木瀬武】ＡＩ（人工知能）開発企業の米アンソロピックは１２日、最先端のＡＩモデル「クロード・フェイブル５」と「クロード・ミュトス５」の提供を全面的に停止すると発表した。

米政府が外国人への提供を停止するよう命令を出したためとしており、影響は国内にも及ぶ可能性がある。

米政府が輸出管理の対象に指定し、同日夕にアンソロピックに通知した。国家安全保障上の理由とみられるが、詳細な理由の説明はなかったという。アンソロピックは「政府の命令に従い、全ての利用者のアクセスを停止する」との声明を出した。

提供を停止する２つのモデルは、今月９日に公開された。システムの脆弱（ぜいじゃく）性を見つける能力が高く、サイバー攻撃に悪用される懸念から限定公開にとどめてきたミュトスの前モデルを改良したものだ。フェイブルには特殊な安全対策が組み込まれ、一般にも公開されていた。

米主要ニュースサイト・アクシオスによると、別の企業が安全対策を回避する方法を見つけたと政府に報告したことが、今回の輸出管理指定につながった。

アンソロピックも同様の理由が背景にあるとの見方を示している。ただし、モデル全体の安全性を損なうような深刻な問題ではないと主張し、「誤解によるものでできる限り早く復旧できるよう努める」としている。

国内の金融機関は、ミュトスを活用してサイバー攻撃への対策強化を始める矢先だっただけに、影響が懸念されている。

片山氏は１３日、今回の騒動を受けて、Ｘ（旧ツイッター）に「現時点で、日米財務省間で了解している状況に、変化はありません」と投稿した。政府関係者によると、金融機関は本格的にミュトスの利用を始める前の段階だったという。金融庁幹部は「ほかのＡＩを活用して対策は進められる。ミュトスに関しては状況を注視する」と述べた。

あるメガバンク担当者は読売新聞の取材に対し、「現時点で情報は全くない」と答えた。別のメガバンク担当者も「言えることは何もない」と述べ、情報収集を急ぐ考えだ。

アンソロピックとサイバー攻撃への対策などで提携する電機業界の関係者からは「特定の国の技術に依存する危険性が露呈した。国産ＡＩの開発も重要になる」との声が上がった。