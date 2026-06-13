◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第2代表決定戦 三菱重工East8―2日産自動車（2026年6月13日 横浜）

三菱重工Eastが4年連続16度目の都市対抗出場を決めた。終盤以降に打線が着実に加点し、日産自動車に8―2で快勝。今季から主将に就任した中前祐也内野手（24）は本大会（東京ドーム、8月26日〜9月6日）に向けて、24年以来2度目の優勝に照準を定めた。

「日本一のチームがそろっている西関東の厳しい戦いを勝つことができ、一昨年に優勝したときの強さが戻ってきたのかなと思う。（西関東予選では）ピッチャーを中心に堅い守りをできましたし、相手よりも勝ちたい気持ちを前面に出した試合をできました」

先制点を演出した。2回1死一、二塁の第1打席。「打ちたい気持ちもありましたが、後ろに良いバッターがいる。誰が決めるではなく、全員でつなぐ良い点の取り方をできた」。冷静に相手投手の投球を見極め、四球を奪って好機を拡大。続く中山遥斗の先制2点打、矢野幸耶の右犠飛で3点を奪い、序盤から試合の主導権を握った。

負ければ予選敗退という崖っぷちから、3試合を勝ちきった。第1代表決定トーナメント準決勝では東芝に敗退。だが、うつむくことなく、試合直後のミーティングで仲間を鼓舞した。

「ここから3連勝して決めましょう！」

その言葉に全員が呼応する。第2代表決定トーナメント準決勝・ENE0S戦では2―4で9回を迎えたが、ベンチの雰囲気は劣勢を感じさせなかった。「意地でも勝ちたいと思って打席に入りました」。無死一塁から左翼線二塁打を放ち、その後の逆転サヨナラ劇につなげた。中前は言う。

「ENEOS戦も誰一人としてあきらめてはいなかった。日産自動車さんも素晴らしいチームでしたが、強い気持ちで全員が攻められたと思います。ここからが本番なので、日本一を獲れるように頑張ります」

目指すべきはただ一つ。2年ぶり2度目の黒獅子旗を手にするべく、東京ドームへと乗り込む。

▼佐伯功監督 底力に尽きると思います。みんなの思いが最後に形になった。（4回裏から長島―対馬のバッテリーに交代）若いバッテリーが追い上げられる中、経験値の高い長島、対馬にゲームを落ち着かせてもらおうと。日産自動車さんのひたむきなプレーや大応援に押され気味だったのが、途端に空気が変わってさすがだなと思いました。予選が簡単なものでないことは誰もが分かっていましたが、ここを乗り越えたので、もう一回り成長すると思う。日本一しか狙っていないので、そこに向けて、やれるだけのことをやっていきます。