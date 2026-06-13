2匹のワンコが、おばあちゃんがお家に来ることを察したら…？健気に待つ姿と歓迎ぶりが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万2000回再生を突破しています。

【動画：おばあちゃんと電話していたら、2匹の犬が察して…玄関で見せた『愛おしすぎる待ち姿』】

おばあちゃんを待つワンコたち

TikTokアカウント「shibainu.pon」に投稿されたのは、柴犬の「ポン」ちゃんとチワワの「チビ」くんのお家におばあちゃんが遊びに来た時の様子です。

飼い主さんがおばあちゃんと電話している段階で、「もうすぐおばあちゃんに会えるんだ！」と察した2匹。さっそくチビくんは玄関にお座りし、「早く来ないかな～」と待ち始めたそう。ポンちゃんは「まだ早いやろ…」と呆れながらも、部屋の中から様子をうかがっていたとか。

チビくんが「来ない…」と不思議そうに振り向くので、「まだ来ないよ」と教えてあげる飼い主さん。それでもチビくんは、なかなか玄関から離れようとしません。健気に待ち続ける姿が、たまらなく愛おしいです。

お出迎えが可愛すぎる！

一度部屋に戻ってきたチビくんが「車の音が聞こえたかも…」と耳を澄ませていたら、ピンポーンとチャイムが鳴ったそう。その瞬間にチビくんだけでなく、ポンちゃんも「来た！」と大喜びで玄関へ。

そしておばあちゃんがドアを開けたら、チビくんはしっぽをブンブン振りながら二本足で立ち上がって熱烈大歓迎！靴を脱いでいる間もずっとそばにいて、「待ってたよ！」と全力で愛を伝えていたとか。

一方のポンちゃんは「仕方ないからお出迎えしてあげる」と言わんばかりで、頭を撫でてもらったらさっさと部屋に戻ってしまったそう。無邪気なチビくんとツンデレなポンちゃん、どちらのお出迎えも可愛くて思わず頬が緩みます。

プレゼントに大喜び

部屋に移動した後、おばあちゃんはカバンの中から大量のオヤツを取り出したそう。チビくんのお誕生日が近かったので、プレゼントを用意してくれていたのです。チビくんはお目目を輝かせながら匂いを嗅いで、「どれから食べようかな～」と嬉しそうにしていたとか。

もちろんポンちゃんも一緒に食べる気満々で、「これがいい！」と気に入ったオヤツにちょんちょんと触れていたそうですよ。2匹の子どものような反応に、おばあちゃんも癒されたことでしょう。

この投稿には「待ち遠しい姿が健気でかわいい」「ワクワクそわそわしてて可愛い」「ばぁば大好きなんだね」「こんな喜んで貰えたら嬉しいですね」といったコメントが寄せられています。

ポンちゃん＆チビくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「shibainu.pon」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainu.pon」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。