『お金がかかる犬』の特徴5選

犬の生涯費用は300万～400万円前後が目安といわれています。これはあくまで目安であり、飼育にお金がかかる犬には共通する特徴が存在します。どんな共通点があるのか、犬を飼うと何に費用がかかるのかを具体的に見ていきましょう。

1.体が大きい犬

体のサイズが大きい大型犬や超大型犬は、飼育費用が小型犬とは桁違いに変わります。大型犬の生涯費用は400万以上ともいわれており、犬の体格が大きくなればなるほど費用は増えていきます。

フードやおやつといった食費や、ペットシーツなどの消耗品、ペット保険も他の犬に比べると割高になりがちです。ノミ・マダニやフィラリアの予防薬も体重によって金額設定されていることが多いでしょう。体の大きな犬はあらゆる面で、飼育にお金がかかります。

2.定期的なトリミングが必要な犬

トイプードルやマルチーズといった、シングルコートの犬種は被毛が伸び続けるため定期的なトリミングが必須です。小型犬の平均トリミング料金は、5,000～10,000円程度で設定しているサロンが多いでしょう。

出費がかさむからといってお手入れを怠ると、伸びた被毛で毛玉ができてしまう、皮膚状態が悪くなるといったトラブルを招きます。定期的なトリミングが必要な犬は、月に数千円～万単位で費用がかかります。

3.病気のリスクが高い犬

遺伝的に病気のリスクが高い犬は、病院へ通う頻度も多くなり治療にお金がかかってきます。パグやフレンチブルドッグなどの短頭種は呼吸器トラブルが多く、レトリーバー種はガンの発症率が高いといわれています。

もちろん個体差や飼育環境にも影響されますが、犬種によって遺伝性疾患が判明されていることも事実です。このように病気のリスクが高い犬は、他の犬に比べて医療費が高額になりがちです。

4.しつけが難しいとされる犬

犬は賢く飼い主に従順…そんなイメージを思い浮かべる人も多いでしょう。もちろん間違いではありませんが、初心者には飼育が難しいといわれる犬たちもいるのです。

独立心が強く頑固な一面がある柴犬、非常に賢く運動量も多いボーダーコリー、ポジティブすぎてしつけが難しいシベリアンハスキーといった犬種は家庭内のトレーニングだけでは難しい場合も。

そのため、ドッグトレーニング施設やトレーナーさんの元に通わせるという飼い主さんが多いようです。費用は施設の形態やトレーニング方法によって変わりますが、1ヶ月数万円はかかることが多いでしょう。

5.平均寿命が長い犬

平均寿命が長い犬は、短命な傾向にある犬種に比べると、その分費用がかかることになり生涯費用が高くなります。シニア期間が長いということは、医療費も高額になりがちです。

健康診断や検査の回数が増えたり、ペット保険の金額も年を重ねるほど割増されるのが一般的です。もちろん愛犬の長生きは嬉しいこと。飼い主さんは長期出費に備えることが大切です。

犬を飼うと定期的に発生する主な出費とは？

お金がかかる犬の特徴をご紹介しましたが、どんなワンコでも定期的に発生する出費があります。

フードやおやつ代 トイレシーツやおむつなどの消耗品代 おもちゃやお手入れ用品 トリミング代 狂犬病予防注射、混合ワクチン ノミマダニ、フィラリア予防薬

犬と暮らすとこれだけの定期出費が発生します。ほかにもペット保険やエアコンの稼働時間が増えたことによる電気代の増加も考えられます。首輪やハーネス、リードも定期的な買い替えが必要でしょう。犬を飼うと多くの出費が想定されるのです。

まとめ

一般的に『お金がかかる犬』といわれるワンコたちは、こういった特徴をもっています。どんな犬であっても大切な家族の一員に変わりはありません。必要な出費は惜しまず出せるようにマネープランをしっかり立て、愛犬が生涯幸せに暮らせるよう整えてあげてくださいね。