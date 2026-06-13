ある新婚夫婦の出会いのエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万1000回再生を突破し、「ドラマみたいな出会い」「憧れる…」「わんこも幸せそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『同じマンション内での超近距離恋愛で…』犬を通じて出会った二人の男女→結婚式の様子が素敵すぎる】

わんこが繋いだ赤い糸

TikTokアカウント「noir_puccho」の投稿主であるご夫婦は、最近結婚式を挙げたそうです。新婚夫婦の出会いは、なんと同じマンションの中。ご主人は「ノア」ちゃん、奥様は「ぷっちょ」ちゃんというわんこを飼っており、それぞれ愛犬との散歩を日課にしていました。

ある日、マンションの敷地内で顔を合わせたことをきっかけに言葉を交わすようになり、次第に立ち話をする仲に。わんこ同士もすぐに打ち解け、自然と交流の機会が増えていったそうです。同じ建物に住むという近さもあり、ふたりの距離は少しずつ縮まり、やがて恋愛関係へ発展。まさに“超近距離恋愛”を経て、人生のパートナーとなったのでした。

素敵すぎる家族の姿

そして迎えた結婚式では、ふたりを結び付けてくれたノアちゃんとぷっちょちゃんが大活躍。結婚証明書には可愛らしい肉球印を押し、特別な一枚を完成させました。さらにリングドッグとして指輪を運ぶ大役も担当。緊張感のある式場の中を一生懸命歩く姿に、会場からは温かな笑顔があふれたそうです。

そんな様子を見守るご夫婦の表情も幸せそのもの。まるで祝福しているかのようなわんこたちの姿にも、思わず胸が熱くなります。愛犬がつないだ縁から始まった物語は、多くの人の心を温める素敵な結婚式として話題になったのでした。

この投稿には「わんこが恋のキューピッドだね」「思わず見惚れてしまった」「出会うべくして出会ったんだなあ」などの温かなコメントが寄せられています。

幸せあふれる暮らし

結婚式を終えた後は、いよいよ家族みんなでの新生活がスタート。ノアちゃんとぷっちょちゃんはすっかり仲良しになり、毎日のようにワンプロをして遊んでいるそうです。元気いっぱいにじゃれ合う姿は、まるで本当の兄弟のよう。

ときにはイタズラをしてご夫婦を困らせることもあるそうですが、それも含めて大切な家族の時間なのだとか。わんこたちの存在に笑顔が絶えず、お家の中はいつも明るくにぎやか。愛犬がつないだ縁は、今も変わらず幸せな毎日を彩っているのでした。

ご家族の幸せな日常はTikTokアカウント「noir_puccho」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「noir_puccho」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。