「まんまメジャーリーガーやん！」巨人26歳右のロマン砲が待望の今期初アーチ、圧巻のパワーにファン沸く「7番は怖い」「巨人がますます強くなるな」
リチャードは隅田から豪快にアーチをかけた（C）産経新聞社
6月13日に行われた西武戦（ベルーナドーム）に「7番・一塁」で先発した巨人・リチャードが豪快にアーチをかけた。
【動画】このパワーを見よ！今季1軍初打席で豪快アーチを放ったリチャード
今期は開幕直前の3月のオープン戦で左手を骨折し、この試合が今期初出場。1−1で迎えた二回一死、相手先発左腕、隅田知一郎の内角低め148キロ直球を捉え、弾丸ライナーで豪快に左翼スタンドにぶち込んだ。
軽く振ったように見えてもしっかりスタンドインする圧巻のパワーは健在、ダイヤモンドを1周すると橋上秀樹監督代行も満面の笑みで迎えた。
1軍初出場の初打席で豪快なアーチをかけたとあってファンも注目。「まんまメジャーリーガーやん！」「難しいコースだったのに」「7番は怖い」「巨人がますます強くなるな」と反響を呼んでいる。
リチャードは昨年シーズン途中にソフトバンクからトレード移籍。昨季はキャリアハイの11本塁打をマーク、今期さらなる飛躍が期待されている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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