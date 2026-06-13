【MAJ2026】Best Global Hit From JapanにはXGの「HYPNOTIZE」選出
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、Best Global Hit From Japanには、7人組アーティストグループ・XGの「HYPNOTIZE」が選ばれた。
【ライブ写真】Y2Kスタイルで現地オーディエンスを魅了したXG
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
■Best Global Hit From Japanノミネート作品
・「HYPNOTIZE」XG
・「IRIS OUT」米津玄師
・「JANE DOE」米津玄師、宇多田ヒカル
・「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids) 」LiSA
・「うっせぇわ」Ado
【ライブ写真】Y2Kスタイルで現地オーディエンスを魅了したXG
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
■Best Global Hit From Japanノミネート作品
・「HYPNOTIZE」XG
・「IRIS OUT」米津玄師
・「JANE DOE」米津玄師、宇多田ヒカル
・「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids) 」LiSA
・「うっせぇわ」Ado