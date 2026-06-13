「みやかわくん」ことシンガー・ソングライターの宮川大聖（29）が13日までに、Xを更新。「夢だった人生初のコスプレ」として、人気漫画『呪術廻戦』に登場する夏油傑に扮した姿を披露した。

「夢だった人生初のコスプレに挑戦させていただきました」と、夏油に扮した自身と五条悟に扮したモデルで配信者のスタンミじゃぱんとのツーショット写真を公開した。スタンミじゃぱんも「最高に楽しかったな。またなんかしよ。イベントとかも出てみたいね」と満足げにリプライを送っている。

宮川も「夏油傑のボディメイクは過酷だったけど、原作への敬意を絶対に形にしたくて、作品を見返しながら毎日勉強・食事制限・10kmラン・筋トレを継続して1ケ月半で11kgの減量に成功しました」と舞台裏の苦労を明かして、「完璧とはいかないけど大好きな作品だからこそ本気で向き合いました。終わったあとの焼肉は最っっっ高に美味かった。。。。。。」とつづった。

宮川は、SNSなどへの動画投稿で注目を集め、2018年にミニアルバム『STAR LAND』でメジャーデビューしたシンガー・ソングライター。旧活動名で愛称は、「みやかわくん」。