陸上の日本選手権２日目（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）、女子１００メートル障害の決勝で、中島ひとみ（３０＝長谷川体育施設）が１２秒７７の好タイムで初の優勝を果たした。

混戦模様の戦いを制したのはおしゃれ番長だった。昨年は世界選手権の代表に入ったが、日本選手権の優勝経験はなし。「しっかりと日本選手権を取りに行きたいと強く思う。日本選手権は本当に勝負というところを、意識しながらやっていきたい」と覚悟を決めてスタートラインに立った。

準決勝では「スピードに乗りすぎて、６台目以降がちょっと刻めなかった」というが、短期間できっちり修正。決勝では持ち味とする後半の走りで日本一の座を引き寄せた。１２秒７７で激戦の決勝を制し「本当にうれしい。前半は必ずみんなが前にいると思っていたので、後半の持ち味である自分の走りをしようと思った。自分に集中できたと思う」と笑みを浮かべた。

偶然にも予選、準決勝、決勝でともにタイムは１２秒７７。安定したパフォーマンスでアジア大会（９月開幕、愛知）の代表に決まった。「しっかりとタイムを狙ってアジア１位を狙いたい」。次なる目標へ、視線は早くも前を向いていた。