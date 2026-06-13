言葉は通じなくても、ペットと飼い主の心は近づいていく。魔獣や魔人の世界に転生したニンゲンと、それを飼うことにした異形の飼い主の交流に胸があたたまる【書評】

言葉は通じなくても、ペットと飼い主の心は近づいていく。魔獣や魔人の世界に転生したニンゲンと、それを飼うことにした異形の飼い主の交流に胸があたたまる【書評】