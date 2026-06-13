元ばんばんざい流那の妹・莉那（りな）、クロップド丈から引き締まったウエスト輝く「努力の賜物」「スタイル抜群」と視線集中【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/13】元ばんばんざいの流那（るな）の妹で、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた莉那（りな）が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】元ばんばんざい流那の妹「努力の賜物」引き締まったウエスト輝く
笑顔で手を振りながら登場した莉那は、こなれ感のあるスタイルから引き締まったウエストと美しい脚を披露。ピンクのクロップド丈トップスににハイウエストのデニムパンツを合わせ、白のシャツをラフに着崩すことで抜け感を演出していた。
このランウェイを受け、「努力の賜物」「スタイル抜群」「脚綺麗」「着こなしがすごい」などと反響が上がっている。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆莉那、引き締まったウエスト輝く
笑顔で手を振りながら登場した莉那は、こなれ感のあるスタイルから引き締まったウエストと美しい脚を披露。ピンクのクロップド丈トップスににハイウエストのデニムパンツを合わせ、白のシャツをラフに着崩すことで抜け感を演出していた。
このランウェイを受け、「努力の賜物」「スタイル抜群」「脚綺麗」「着こなしがすごい」などと反響が上がっている。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】