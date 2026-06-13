第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の神奈川大会の組み合わせ抽選会が１３日、横浜市内で行われた。７月５日に横浜スタジアムで開会式のみを行い、７日に開幕する。順調に日程が消化されれば、決勝は２６日に横浜スタジアムで行われる。選手宣誓は逗子葉山の大岩武蔵主将（３年）が務めることが決まった。

最後の夏に１０９分の１を引き当てた。１０９チームの主将が選手宣誓に立候補した中で、くじ引きで大役が決まった大岩は「まさか、引き当てるとは」と驚きつつも、「緊張はするけど、試合で出している大きな声とちゃんとした姿勢で、しっかりやります」と意気込みを語った。

普段は人前に出るタイプではないというが、人に誇れる経験を積みたいと挑戦を決意。家族や部の先生方にも伝えずに手を挙げた。「立候補したことも、当選したこともビックリすると思います。こんなに素晴らしいことをさせていただけるのは、僕の人生１７年間でほかにない」と、笑顔で喜びをかみ締めた。

チームは７日の厚木王子戦が初戦。一足先に出番を迎えるが「引き当てたからには、日頃野球をさせてくれている両親だったり、友達、顧問の先生への感謝を伝えたい」と、熱い思いを胸に最後の夏へ挑む。