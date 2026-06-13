

Fujii Kaze

Fujii Kazeが13日、 TOYOTA ARENA TOKYOで開催の「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」に登場。『Prema』が最優秀アルバム賞を受賞し「神様に感謝」とコメントした。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」とは、「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。日本の音楽業界主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越え、世界の音楽業界と連携し、音楽の未来を切りひらいていく機会として設立した。

松たか子がプレゼンターとして登場し、最優秀アルバム賞としてFujii Kaze『Prema』を発表した。Fujii Kazeは「このアルバムに関わっていくれた皆様の中にいる神様に感謝、アルバムを愛してくださった皆様の中にいる神様に感謝」と受賞の喜びを語った。

ノミネート作品には「10」 Mrs. GREEN APPLE、「Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-」Various Artists「Gen」 星野源、「Prema」Fujii Kaze、「THANK YOU SO MUCH」サザンオールスターズの５作品がノミネートされた。