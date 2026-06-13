グラビア界のニュースターこと郄野真央さんがインスタグラムを更新。美スタイル際立つソロショットを披露しました。雪のように白い肌と目を奪うダイナマイトボディ、そして22歳という年齢を超えた妖艶な眼差しとポージングは、一度見たら忘れられません。



【写真】衝撃プロポーションの郄野真央さん

1st写真集（講談社）の7月29日発売が発表されたばかりの高野さん。投稿では「大大大反響ありがとうございます！」と感謝し、写真集撮影のオフショットを公開。「この赤水着はママチョイスなんだ〜！表情豊かすぎるわたし」とつづり、濡れた衣装がビキニに張り付いたセクシーなカットや眩しい笑顔、ウインクポーズでも魅せました。ファンからは「本当におめでとう！ナイスチョイス！！真央ちゃんママ」「存在感圧倒的ですね」などのコメントが寄せられました。



また、6月12日発売のFRIDAY合併号に表紙巻頭で登場したことも報告。「写真集先行カット見れちゃいます」として、表紙やボディラインがあらわなぴちぴちの深紅の衣装姿を公開しています。



【郄野真央さんプロフィル】

生年月日2003年9月1日 栃木県出身 身長153cm 2025年より芸能事務所「seju」に所属。デビュー後まもなく各誌への掲載が続くなど、今注目を集める若手タレント。透明感のあるビジュアルと親しみやすい雰囲気を持ち味に、現在はショートドラマをはじめ演技分野でも活動の幅を広げている。ナチュラルな存在感を活かした表現力にも注目が集まっている。趣味筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング 特技柔軟、剣道、バレエ、爪楊枝をえくぼに挟める FRIDAYデジタル写真集「あまえてく？」が発売中。最新情報はInstagram、X、TikTok（いずれも @mao_takano_）にて発信中。