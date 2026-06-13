17年ぶりに復活したJリーグのオールスターが13日、MUFG国立で開催された。決勝はJ2・J3東AとJ2・J3西Bが対戦し、J2・J3東Aが1−0で勝利を収めた。

3分、J2・J3東AのFW土居聖真（山形）が左サイトからのワンツーで抜け出し、右足でゴール右端に流し込み先制。この1点を守り切った。

プレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた土居は試合後のインタビューで「簡単にクロスを上げようと思っていたが、それじゃつまんないなと思ってワンツー狙って、いいパスを返してくれたので、感覚でゴールを見ないで打ったんですけど、入って良かったです」と振り返った。

ゴール後にはチームメートらとパフォーマンスも披露。お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No.1のポーズだったことを明かし、「次のシーズンからゴールパフォーマンス何かできないかなと思って考えてたんですけど、すがちゃんNo.1が山形県出身で、僕も山形県出身なんで一緒に盛り上げていけたらなと思って」と笑った。

▽大会方式 明治安田Jリーグ百年構想リーグの地域グループごとに構成された6チームがトーナメント方式で対戦する。1試合30分制（前後半なし）で、3位・5位決定戦は20分制。W杯メンバーに選出された選手は出場しない。

▽その他の成績

＜1回戦＞

J2・J3東A 2−0 J2・J3東B

J2・J3西B 1−0 J2・J3西A

＜準決勝＞

J2・J3東A 0−0（PK2−1） J1東

J2・J3西B 1−0 J1西

＜3位決定戦＞

J1東 2−2（PK4−3）J1西

＜5位決定戦＞

J2・J3西A 1−0 J2・J3東B