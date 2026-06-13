フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、13日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。以前、毎日食べていたという食べ物を明かした。

この日のゲストは元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香。これまでアサイーボウルを食べたことがないということで、田中が差し入れしたもの。

今では「普段、そんなにいただかないんです。今年2回目くらい」というものの、アサイーが流行り始めたころに、現在は閉店しているというが、東京・外苑前の日本青年館に入っていた「ハワイアンのお店があって、そこのアサイーボウルがとってもおいしくって、当時歩いて行ける距離だったので…5キロくらいなのね。そこで、ランニングも始めた…。食べたくて。アサイーボウルを食べるためにランニングを始めた。毎日毎日食べに行っていました」と語った。

堀井から「似合いますね。みな実さんとアサイー」と言われると、「当時は食べていましたけど、お腹をちょっと冷やすからね、年齢的にちょっと控えてますけど」と語っていた。