【MAJ2026】櫻坂46「オールブラックでみんなでそろえて」 藤吉夏鈴は私物メガネ姿
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のRed Carpet（レッドカーペットイベント）が13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、櫻坂46が登場した。
【全身ショット】クール！オールブラックで登場した櫻坂46
衣装のポイントについて、森田ひかるが「オールブラックで、みんなでそろえているんですけど、それぞれみんなのスタイルだったりに合うようにしてもらいました」とにっこり。藤吉夏鈴はメガネについて「私物で、持ってきちゃいました（笑）」と照れ笑いを浮かべていた。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【全身ショット】クール！オールブラックで登場した櫻坂46
衣装のポイントについて、森田ひかるが「オールブラックで、みんなでそろえているんですけど、それぞれみんなのスタイルだったりに合うようにしてもらいました」とにっこり。藤吉夏鈴はメガネについて「私物で、持ってきちゃいました（笑）」と照れ笑いを浮かべていた。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。