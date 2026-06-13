「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」（１３日、ＭＵＦＧ国立）

１７年ぶりの復活となったオールスター。試合前には、Ｊリーグ元年の１９９３年に行われた第１回オールスターでプレーしたラモス瑠偉氏（６９）、武田修宏氏（５９）、柱谷哲二氏（６１）、木村和司氏（６９）らＯＢも集まり、ファンの声援に応えた。２０１５年に脳梗塞を発症した木村氏は車いす姿ながら元気な姿をみせた。

Ｊ２・Ｊ３東Ｂチームで出場する元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）＝福島Ｕ＝とラモスらが記念撮影する姿もあった。今も現役としてプレーしているカズは「ＯＢから現役までが集まって交流できるのは大きなこと。自分自身、普段話しをできない選手とスタッフと交流できた」と充実した笑顔を見せた。

レジェンドたちはファッションも現役。ラモス氏は清涼感のある白っぽいスーツに茶の革靴。武田氏も黒いスーツに足首を見せる短め丈のスリムなパンツ。木村氏も仕立てのいいダークグレーのスーツに黒い革靴。現役時代とほぼ変わらないスタイルを維持しており、足元は、Ｊリーグ元年当時に流行った、靴下を見せない“素足に革靴”スタイル。ラモス氏も木村氏もロマンスグレーのイケオジファッションでも魅了していた。