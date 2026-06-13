阪神は１３日のオリックス戦（京セラ）に６―３で勝利し、連敗は４でストップ。藤川球児監督（４５）も「喜べることですね」と胸をなでおろした。

投げては先発・高橋が６回７安打３失点の粘投で、無傷のハーラー単独トップの８勝目をゲット。６回に３連打を浴びるなど一挙３点を失ったが、最後は踏ん張った。

苦しんできた虎打線も奮起した。初回二死から森下の二塁打でチャンスをつくると、佐藤輝は中堅フェンス直撃の適時二塁打。主砲コンビの連打で幸先よく先制に成功した。その後も４、６回と着実に得点を重ね、試合の主導権を握った。

１点リードで迎えた９回には、先頭・木浪が四球を選んで出塁。熊谷は犠打失敗に倒れたが、続く坂本がきっちり送り、高寺→中野の連続適時打で貴重な２点を奪った。終盤の勝負どころで下位打線から流れをつくり、相手を突き放した。

それでも指揮官は「トライアンドエラーもありますけどね、そういう選手たちがミックスされるのがチーム。勝っても負けても力を引き上げる努力は、常に惜しまないようにしなければいけない」と、連敗脱出の白星にも浮かれることはなかった。

この勝利で悪い流れを断ち切り、残り３戦で意地を見せたいところだ。