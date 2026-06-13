阪神・高橋遥人投手（３０）が１３日のオリックス戦（京セラドーム大阪）に先発し、６回９３球を投げ、７安打３失点（自責２）。粘りの投球で開幕８連勝を飾り、ハーラー単独トップに立った。

高橋遥は初回一死、いきなりアクシデントに見舞われた。２番・山中の打球が右手首に直撃。弾いた打球をすぐさま一塁に送球して投ゴロとしたが、左腕は一度ベンチへ。治療の後、再びマウンドに姿を見せた。

その後は５回までスコアボートに「０」を並べる力投。しかし、４―０の６回にオリックス打線に捕まった。無死一、二塁から西川、宗に適時打を浴びて２失点。さら一走・宗の二盗阻止を狙った坂本の送球が逸れて、その間に１点を献上する。流れがオリックスへと傾く中、なおも一死一、二塁とピンチは継続。それでもここで集中力を切らさず、後続を飛球とゴロに打ち取って、なんとかリードを守り切った。

背番号２９は、試合後「ランナーを出して劣勢になった時に覆せる実力がない、ということを今日しっかり思い知った。力勝負になった時に、まだまだですね」と淡々。「自分のボールは投げられていたので、本当に自分の実力不足を痛感させられる試合でした」と表情を変えることなく振り返った。