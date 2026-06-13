音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。主要部門の「最優秀アルバム賞」には、シンガー・ソングライターの藤井風（Ｆｕｊｉｉ Ｋａｚｅ）の「Ｐｒｅｍａ」が輝いた。藤井は最優秀アルバム賞を受賞した昨年に引き続き、２年連続の同賞受賞となった。

サングラスをかけて壇上に登壇した藤井は「ファースト・オブ・ジ・オール、音楽の神様に感謝。このアルバムに関わっててくれたすべての神様に感謝。愛してくれたみんなのなかにいる神様に感謝」と受賞の喜びを口にした。

藤井はメジャーデビューから５年を迎えた昨年９月、３枚目のアルバム「Ｐｒｅｍａ」をリリース。自身初の全英語詞によるアルバムは、国内外で高い評価を得た。北米、ヨーロッパツアーを成功させ、海外進出の確かなキャリアを残した。

２０２６年に入っても「Ｐｒｅｍａ」の勢いは衰えず。４月には、新曲「Ｉｔ’ｓ Ａｌｒｉｇｈｔ」を含む楽曲集「Ｐｒｅ：Ｐｒｅｍａ」を配信リリース。今年から来年にかけてアジア６か国・地域、ヨーロッパ・北米にてワールドツアーを開催することも発表された。米の世界的音楽フェス「コーチェラ」に出演したほか、今夏には国内夏フェス初参加となる「ＦＵＪＩ ＲＯＣＫ ＦＥＳＴＩＶＡＬ」への出演も控えている。２年連続の受賞の喜びとともに、音楽の神様への感謝の旅を続けていく。

◆ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ（ＭＡＪ） 音楽主要５団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が設立した「一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（ＣＥＩＰＡ）」が主催する国際音楽賞。昨年、京都で第１回を開催。コンセプトは「世界とつながり、音楽の未来を灯（とも）す。」。今年は６２部門から７７部門に増設された。