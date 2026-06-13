【MAJ2026】最優秀アルバム賞は藤井風の『Prema』 2年連続の受賞に「神に感謝」
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、最優秀アルバム賞に藤井風の『Prema』が輝いた。昨年に引き続き、2年連続の同賞受賞となった。
【動画】藤井 風、記者への神対応に会場大熱狂
藤井は受賞を受け、「神に感謝」と語り始め「このアルバムは自分の中にいる、究極の愛、つまり僕はそれを神様と言っていいと思うんですけど、それを探しに行く、探さなくても本当は自分の中にあるって言うことを気付くために、自分が必要としていたアルバムです」と語った。最後は「あきらめずにこれからも探し続けていけたらなと思っております。ありがとうございました」と喜びを語った。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
■最優秀アルバム賞ノミネートは次の通り
・『10』Mrs. GREEN APPLE
・『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』V.A
・『Gen』星野源
・『Prema』藤井 風
・『THANK YOU SO MUCH』サザンオールスターズ
【動画】藤井 風、記者への神対応に会場大熱狂
藤井は受賞を受け、「神に感謝」と語り始め「このアルバムは自分の中にいる、究極の愛、つまり僕はそれを神様と言っていいと思うんですけど、それを探しに行く、探さなくても本当は自分の中にあるって言うことを気付くために、自分が必要としていたアルバムです」と語った。最後は「あきらめずにこれからも探し続けていけたらなと思っております。ありがとうございました」と喜びを語った。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
■最優秀アルバム賞ノミネートは次の通り
・『10』Mrs. GREEN APPLE
・『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』V.A
・『Gen』星野源
・『Prema』藤井 風
・『THANK YOU SO MUCH』サザンオールスターズ