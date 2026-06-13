6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催。受賞式「Grand Ceremony」では、主要6部門の最優秀作品/アーティストが発表。最優秀アルバム賞はFujii Kaze（藤井 風）『Prema』が受賞した。

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■Fujii Kaze（藤井 風）コメント

このアルバムに関わってくれたすべての皆様の中にいる神様に感謝。そしてこのアルバムを愛してくださったみんなの中にいる神様に感謝します。このアルバムは、そういうアルバムです。自分の中にいる究極の愛、“Prema”、つまり僕はそれを神様と言ってもいいと思うんですけれども。それを探しに行く、探さなくても本当は自分の中にあるっていうことに気付くために、自分が必要としていたようなものです。 諦めずにこれからも皆さんと一緒に探し続けていけたらなって思ってます。Thank you so much、ありがとうございました。

（文=リアルサウンド編集部）