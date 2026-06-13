Mrs. GREEN APPLE『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』レッドカーペットイベントに華やかな和装姿でサプライズ登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6月13日に開催中の、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』。

18時から開催されたRed Carpet（レッドカーペットイベント）に、華やかな和装姿に身を包んだMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）の3人がサプライズで登場した。

■Mrs. GREEN APPLEは主要3部門を含む計8部門にノミネート

その驚きの展開に、会場からは悲鳴にも似た大きな歓声が上がり、多くの報道陣や来場者の視線が一斉に注がれた。

ミセスは昨年初開催となった『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』にて、初代となる最優秀アーティスト賞を受賞。今年も「最優秀アーティスト賞」「最優秀アルバム賞」「最優秀J-POP楽曲賞」の主要3部門を含む計8部門にノミネートされている。

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/