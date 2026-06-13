「ザ・リング」編集長が予想

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）のビッグマッチが実現した場合、勝つのはどちらか。米国の権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」の編集長が予想している。

井上の相手候補に挙がっている“バム”の愛称を持つロドリゲス。米ボクシング専門ポッドキャスト番組「3ノックダウン・ルール」で、「ザ・リング」編集長のダグラス・フィッシャー氏が、興味深い予想を口にしている。

米スポーツ専門局「ESPN」で記者を務めていたスティーブ・キム氏に、「もしバムがイノウエを倒したら、彼がパウンド・フォー・パウンドNo.1か？」と問われたフィッシャー氏。「ああ、彼がナンバーワンだ！ 階級を上げて、しかも相手はモンスター。そしてモンスターは現在のナンバーワンだ。バムが彼を倒せばもちろんナンバーワンだ」と答えた。

米俳優のマリオ・ロペス氏は、「イノウエと戦ったらバムに勝機はあると思う？」と質問。フィッシャー氏は「勝機があると思っている人も多いが、個人的にはノーだ。時期尚早だと思う。まだバンタム級に上げたばかり」と説明し、「バム相手にモンスターはKOすると思っているよ」とも話した。

バムは13日（日本時間14日）にWBA世界バンタム級王者、アントニオ・バルガス（米国）に挑戦する。バムが井上の弟でWBC同級王者の拓真と対戦した場合について、フィッシャー氏は「タクマはいい試合をすると思う。判定になるだろう。バムが勝利すると思っているが、116-112とか115-113といった内容になる」と予想した。



（THE ANSWER編集部）