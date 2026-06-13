国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）2026」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた。グランドセレモニーで、主要6部門の受賞者・楽曲が発表され、藤井風の「Prema」が最優秀アルバム賞に輝いた。

プレゼンターの女優・松たか子からトロフィー「ルビー」を受け取った藤井は「神に感謝、そしてこのアルバムに関わってくれた全ての皆さまの中にいる神様に感謝、このアルバムを愛してくださったみんなの中にいる神様に感謝」と切りだし「このアルバムはそういうアルバムです」と説明。「自分の中にいる究極の愛『Prema』つまり僕はそれを神様といってもいいと思っている。それを探しに行く…探さなくても本当は自分の中にあるっていうことに気づくために自分が必要としていたようなアルバムです」と説明した。

「諦めずに皆さんと一緒に探し続けていけたらなって思ってます」と話し「ありがとうございました」と締めくくった。

同音楽賞は米グラミー賞をモデルに昨年創設。2年目となる今年は最優秀楽曲賞など主要6部門を含む計63部門が設けられ、ノミネートは「音楽人」5000人以上の投票によって決定した。