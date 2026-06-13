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UGREENは、「UGREEN Uno 急速充電器 30W」を29％オフの2,100円（税込）で販売しています。

UGREEN Uno 30W PD 充電器 ロボット型 USB-C充電器 【表情で状況がわかる・着脱可能なマグネット式ブーツ付き】 GaNFast採用 PD/PPS/QC4+規格対応 PSE技術基準適合 iphone17-8シリーズ、Galaxy S23 Ultra、Google Pixelシリーズ、MacBook Air、iPad Proなどに対応 CD359 メタリック UGREEN \2,100 （2026/06/11 16:22時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

表情で充電状況をお知らせ！ 持ち歩きたくなるキュートなデザインと確かな性能

↑ UGREENの「UGREEN Uno 急速充電器 30W」。

UGREEN Uno 急速充電器 30Wは、近未来的なロボット型のデザインを採用したUSB-C急速充電器です。

最大の魅力は、デバイスの充電状況をロボットの表情でお知らせしてくれるユニークな機能。充電中は目と口でニッコリと微笑み、フル充電になると目だけの笑顔に変化するため、スマートフォンの画面を開かなくてもひと目で状況を把握できます。

見た目の可愛さだけでなく、充電器としての基本性能も本格的です。最大30Wの高出力を備え、PD3.0やPPS、QC4+など多様な急速充電に対応しているため、スマートフォンからタブレット、小型のノートPCまで幅広い機器の充電に活躍します。iPhone 14であれば、わずか30分間で0から60％まで一気にチャージできる頼もしいスピードを備えています。

また、独自のThermal Guard冷却技術を採用しており、高出力でありながらコンパクトなサイズ感と発熱の軽減を実現しています。

毎日の充電をちょっとワクワクする体験に変えてくれる、実用性と遊び心を兼ね備えたアイテム。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください。

キュート×高性能充電器、買うなら今がチャンス！

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