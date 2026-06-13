Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

タイガー魔法瓶は、「圧力IHジャー炊飯器炊きたてご泡火炊きJPD-G06NK」を10％オフの44,800円（税込）で販売しています。

【WEB限定】タイガー魔法瓶(TIGER) 炊飯器 3.5合 圧力IH ご泡火炊き 日本製 24時間保温 土鍋かまどコート釜 ブラック JPD-G06NK タイガー魔法瓶(TIGER) \44,800 （2026/06/11 15:59時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

土鍋のような泡立ちと高火力で、小容量でもふっくらおいしいごはんに

↑タイガー魔法瓶の「圧力IHジャー炊飯器＜炊きたて＞ご泡火炊きJPD-G06NK」。

圧力IHジャー炊飯器炊きたてご泡火炊きJPD-G06NKは、3.5合炊きの小容量サイズながら、土鍋に迫る炊きあがりをうたう炊飯器です。

最大の特徴は、蓄熱性と熱伝導性に優れた「遠赤9層土鍋かまどコート釜」を採用している点。内なべの底面に施された新形状の凸凹によって泡立ちを強化し、お米一粒ひと粒を包み込むように高火力で炊きあげます。

便利な機能も充実しており、まとめ炊きにうれしい「冷凍ご飯」メニューをはじめ、手巻き寿司やカレーに最適な「すし・カレー」メニュー、健康を気遣う方向けの「麦めし」「雑穀」「玄米」メニューなど、ライフスタイルに合わせた多彩な炊き分けが可能です。

さらに、食材を入れて時間をセットするだけでおかずが作れる「調理」メニューも備わっており、火を使わないほったらかし調理で毎日の家事をサポートしてくれます。

置き場所を選ばないコンパクトでフラットな背面デザインもポイントです。毎日の食卓をワンランクアップさせてくれる高機能な炊飯器を、お買い得なこの機会にぜひチェックしてみてください。

毎日土鍋で炊いたようなご飯を味わいたい方に！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 土鍋のような高火力でふっくら！ タイガー魔法瓶の3.5合炊き炊飯器がAmazonで10％オフ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.