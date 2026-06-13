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サントリーは、「知多 オリジナルアクリルコースター付 350ml 」を10％オフの2,970円（税込）で販売しています。

知多 オリジナルアクリルコースター付 350ml [サントリー ウイスキー 日本] 知多 \2,970 （2026/06/11 15:32時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

ほのかに甘く軽やかな飲み心地。毎日の食卓に寄り添うウイスキー

↑サントリーの「知多 オリジナルアクリルコースター付 350ml 」。

「知多」は、愛知県の知多蒸溜所でつくられる、トウモロコシなどの穀類を主原料としたシングルグレーンウイスキー。ウイスキーらしい確かな深みがありながらも、なめらかで心地よい余韻と、ほのかに甘い樽香が大きな特徴です。

多彩な原酒のつくり分けと、樽熟成による匠のブレンド技術によって生み出されるその味わいは、ハイボールで楽しむのがおすすめだといいます。

本商品は、手軽に楽しめる350mlのハーフボトルサイズ。さらに、知多の和紙ラベルの質感をイメージした、和の趣を感じさせる「オリジナルアクリルコースター」が付属した限定セットとなっています。

いつもの晩酌をちょっと贅沢に彩ってくれる、飲みやすさにこだわった一本。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください。

知多＆アクリルコースターの限定セットは今がオトク！

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