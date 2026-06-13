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バカルディジャパンは、「デュワーズ ジャパニーズスムース・12年 飲み比べ2本セット」を12％オフの5,762円（税込）で販売しています。

【父の日】デュワーズ ジャパニーズスムース・12年 飲み比べ2本セット [ブレンデッドスコッチウイスキー スコットランド産 700ml×2本][ギフトBox入リ][正規品] - スコッチウイスキー国内売上No. 1 Dewar's(デュワーズ) \5,762 （2026/06/11 15:11時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

なめらかな味わいの「12年」とミズナラ香る「8年」を贅沢に飲み比べ

↑バカルディジャパンの「デュワーズ ジャパニーズスムース・12年 飲み比べ2本セット」。

セットの1本目「デュワーズ 12年」は、12年以上熟成された40種類以上の原酒をブレンドした一品です。ブレンド後に再び樽の中で熟成させる独自の「ダブルエイジ製法」により、ハチミツやリンゴのようなフルーティーな香りと、なめらかな味わいを実現しています。

2本目の「デュワーズ ジャパニーズスムース 8年」は、同じくダブルエイジ製法を経たのち、日本のミズナラ樽で最後の仕上げを施したユニークなウイスキーです。スコッチウイスキーでありながら、ミズナラ樽由来の白檀やシナモンのような香木を思わせる香りと、フローラルで上品な甘さを楽しめます。

父の日ギフトにはもちろん、飲み比べで毎日の晩酌を少し贅沢にしたい方にもおすすめのセットです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

贅沢な飲み比べセットを買うなら今がチャンス！

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