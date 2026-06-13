6月13日に授賞式が行われている国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN2026」で、2026年の最優秀アーティスト賞、最優秀楽曲賞など複数の部門で「怪獣」がノミネートされているのは、2007年にメジャーデビューをした5人組ロックバンド・サカナクションだ。

うつと生きるサカナクション山口一郎さん 「復活」初日の言葉で思い出した1冊をお薦めしたい

サカナクションといえば、2012年にリリースした「夜の踊り子」がインドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で、漕ぎ手を鼓舞するために踊る男の子の映像と妙にあっているとネットミーム化。日本のタレントやインフルエンサーだけでなく、BTSもこのミームを再現するなど、今年春から世界的なブームとなっている。

それを受けて、14年前にリリースした曲にも関わらず、2026年5月12日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」で再生数92.6万回を記録し、 1位を獲得するなど異例の事態が起こっている。

またサカナクションのフロントマンであるボーカル＆ギターの山口一郎（45）は、うつ病による体調不良で2022年7月から休養と療養を続けてきたが、2024年1月にステージに復帰。その間もうつ病との向き合う過程での葛藤や困難も隠すことなくコンスタントに発信している。

本人曰くリハビリで始めたファンたちと生電話を繋げて、相談に乗るYouTube配信も人気となり、新たなファン層獲得の一因となっているが、等身大の姿を発信した弊害ともいえる距離感を間違えた心無いダイレクトメッセージも多く届くことについて、配信内でもたびたび言及しているのだ。

■山口一郎のうつ病告白以降初リリースとなった「怪獣」がヒット

「サカナクションは、2013年リリースの『ミュージック』がヒットし、その年の第64回NHK紅白歌合戦に初出場しました。さらに2015年リリースの『新宝島』は大ヒットとなり、YouTubeにアップされたMVの再生回数は2.6億を超え代表作となりましたが、ヒット曲をあえて狙うこともなく、職人のように自らの音楽を追求するストイックな姿勢を見せてきました。またアーティストのメンタルケアの重要性の発信や、アーティストの新たなファンビジネスモデルへの挑戦など、革命的な一面も見せていますが、サカナクションがヒットを連発していることで、ファンからは《一郎さん、世間的に目立ってきて精神すり減ってそうで心配や》と、心配する声も目立っていますね」（音楽業界関係者）

山口のうつ病告白以降初のリリースとなった「怪獣」がヒットし、昨年末の「第76回NHK紅白歌合戦」で2度目の出場を果たす。4月からは火曜レギュラーとして「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」をスタートするなど、精力的に活動を続けている山口だが、夜の踊り子」ブームは自身にとっても嬉しくも大誤算だったようで…。

「9月8日からアリーナツアーを開始する予定ですが、ファンクラブに入っていてもチケットが取れない事態となっているようで、山口は、配信内でチケットが取れないことの苦情のDMが3000通ほど来ていたと吐露していました。そういう声を受けて、対策は考えると真摯に向き合っていましたが、他にも一般人の結婚式にサプライズできて欲しいというDMがくるので、やめて欲しいと言及しています。一部のネットリテラシーのない人によって疲弊していることが伺えるようでした」（同）

とはいえ、本人も「夜の踊り子」のネットミームを配信で自身も行ったりと、楽しんでいる様子。山口が疲弊しない程度に、サカナクションが音楽を発信し続けることをファンも期待しているはずだ。

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持病と真摯に向き合う山口の姿には応援する声、案じる声など様々。松尾潔さんの関連記事《うつと生きるサカナクション山口一郎さん 「復活」初日の言葉で思い出した1冊をお薦めしたい》もあわせて読みたい。