元日本テレビアナウンサーでフリーの上重聡（46）が、13日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、PL学園（大阪）在学中の出来事について語った。

この日は 82人のプロ野球選手を生んだ超名門PL学園（大阪）の同窓会特集。番組には上重らOB7人が登場し、昔話に花を咲かせた。

上下関係の厳しさもさることながら、OBたちの愛校精神も強かった様子。上重は3年上の福留孝介氏がよく練習を訪れていたことを明かした。

「（福留氏は）社会人に進まれて、大阪の社会人のチームだったので、よくPLの方にもご指導で来ていただいて」。福留氏は当時、96年アトランタ五輪の日本代表にも選ばれており、上重は「日本代表でやっているトレーニングみたいなのを、“こういうのを監督さん、やっていますよ”って教えに来てくださるんです」と説明した。

上重が言及したのは、その練習内容だった。「それがもの凄くしんどい。最新なので。そうすると、我々の練習もさらにしんどくなる。厳しくなるというか」。ただでさえ厳しい練習に、体をいじめるメニューを伝授されたそうで、「福留さんが来ると、練習がしんどくなるので、あの…“ドメが来たよ…”って、平石が言ってました」と、隣に座った同級生で元楽天監督の平石洋介氏に話を振った。

平石氏は「俺は言わん！」と反論。「僕ら野手としては、非常にいいことを教えていただける」と、福留氏の指導に敬意を表していた。

上重の話を聞いた福留氏は「理由があって」と、訪問の理由を説明した。「コーチから連絡が来ていて、“そういう（最新の）練習方法があったら、教えに来てくれ”と。僕は頼まれて行っていたわけですよ」。その上で、「なので、まさかこんなに僕のことをナメているとは」と、上重にチクリ。「久しぶりにちょっとね…燃えてきました」と笑わせていた。