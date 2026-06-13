ラグビーリーグワン1部で今季初優勝を飾った神戸が13日、神戸市東灘区の「KOBELCOスポーツパーク人工芝グラウンド」でファン感謝イベント「スティールメイツ感謝祭2025―26」を開催した。

3季指揮を執り、悲願の日本一へ導いたデイブ・レニーHC（62）や、共同主将を務めたSO李承信（25）ら現役選手の多くが「スティールメイツ」と呼ばれるファンと触れ合った。

ステージでは新人選手による「灘浜ボーイズコレクション」や、「水風船キャッチ」などのイベントが開催され、集まった1636人の観客も大いに盛り上がった。

7日のプレーオフ決勝・東京ベイ戦で17得点と躍動したSO李。日本一の原動力となった。「優勝できたということで、サポーターの皆さんの力が本当に大きかったと思いますし、また神戸に帰ってきて、このリーグワン初優勝をともに喜び合えたことは、チームとしても嬉しい一日になりました」とスティールメイツに感謝した。

悲願のリーグワン初優勝もファンに支えられてきたからこそ。「本当にお一人お一人、自分のことのように、たくさん喜んでくれましたし、またこうやって喜びを分かち合えたことっていうのは本当に嬉しい一日。たくさんの方にまた来シーズンも引き続き応援しているというふうなメッセージをいただけたので、しっかり力に変え、来シーズンも頑張っていきたい。チームがとても苦しくて辛い状況でも自分たちの背中を押してくれますし、いろんなところで自分たちの一番のモチベーションになっているので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と結んだ。