歓声を浴びたKing &amp; Prince（左から）高橋海人、永瀬廉（C）ORICON NewS inc.

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　国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のRed Carpet（レッドカーペットイベント）が13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、King ＆ Princeが登場。高橋海人（※高＝はしごだか）が「ワクワクしています！」と笑顔で呼びかけた。

【全身ショット】対照的なスーツで登場！笑顔で手をふるKing & Prince

　『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。

　『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。