【FIFAワールドカップ2026】カナダ代表 1−1 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表（日本時間6月13日／トロント・スタジアム）

【映像】コラシナツの「神クリア」（実際の様子）

ボスニア・ヘルツェゴビナのDFセアド・コラシナツが、神クリアでチームを救った。圧巻の守備にSNSのファンが大興奮している。

日本時間6月13日、FIFAワールドカップ2026グループB第1節で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は共催国のカナダ代表と対戦。この試合で主役の1人となったのが、かつてシャルケやアーセナルで活躍し、現在はアタランタに所属するコラシナツだ。

21分にはCKからのクロスをニアサイドで逸らして先制点をアシスト。さらに1−0でリードして迎えた53分には、大会2日目にして「今大会ベストブロック」とも称されるスーパークリアを披露した。

カナダが左サイドから細かいパスワークでボスニア・ヘルツェゴビナの守備網を崩すと、最後はMFステファン・エウスタキオのダイレクトパスを受けたDFリッチー・ラリアが、GKニコラ・ヴァシリとの1対1を迎える。

「この試合で一番痺れた」の声も

ボスニア・ヘルツェゴビナにとって絶体絶命のピンチだったが、最後の最後でコラシナツが立ちはだかった。ラリアのシュートはヴァシリの足にわずかに当たりながらもゴールへ向かったが、キャプテンマークを巻く32歳のDFが懸命に右足に当てることに成功。跳ね上がったボールはクロスバーを直撃し、間一髪で失点を免れたのだ。

この劇的なプレーはSNSでも大きな話題に。ファンからは「キャプテン翼の技に出てきそう」「ラスボス感ぱねぇ」「入ってない？」「この試合で一番痺れた」「親方ナイス！」「すげークリア」「本当にかっこいい男だよこの人は」「こんなクリアなかなか見れないわ…それをワールドカップという大舞台で」「何が起きたw」「兄貴まだまだ健在やな」などの声が寄せられた。

その後、途中出場のカナダ代表FWサイル・ラリンに同点ゴールを許したものの、ボスニア・ヘルツェゴビナは最後まで身体を張った守備で開催国の猛攻をしのぎ、勝点1を手にしている。

（FIFAワールドカップ2026）

