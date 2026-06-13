可愛い勘違いをしてしまった子犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で69万4000回再生を突破し、「人生1周目すぎて可愛いw」「天使ですか？」「真横ｗｗ愛おしい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『ケージから出してほしい』と駄々をこねている子犬→すぐ隣を見ると…尊すぎる『まさかの勘違い』】

駄々をこねる子犬

TikTokアカウント「k0r0nedesu」の投稿主さんは、ミニチュアダックスの『ころね』ちゃんの成長記録を投稿しています。この日、ころねちゃんは、ケージの中で駄々をこねていたそうです。キュンキュン鳴きながら、ケージから出してほしい…という主張をしていたのだといいます。

柵の間から顔を出して、脱出を試みるころねちゃん。ころねちゃんは子犬ですが、柵の間をすり抜けられるほど小さくはありませんでした。なかなかケージから出ることができず、ころねちゃんは徐々に悲しそうな表情に…。そんなころねちゃんを見かねて、投稿主さんは「ある指摘」をしたそうです。

まさかの勘違いが可愛い♡

実は、ころねちゃんのケージの扉は、開け放された状態でした。閉じ込められていると感じたのは、ころねちゃんの勘違いだったのです。しかも、扉はころねちゃんのすぐ隣。視界に入っていないのか、扉が閉まっていると誤解していたようです。

投稿主さんが扉の方を指さして「空いてるよ？」と教えても、ころねちゃんはキョトン顔を浮かべていたといいます。その不器用な姿は、まさに子犬期ならでは…。とっても愛らしい姿に、思わずキュンとしてしまう一幕なのでした。

この投稿には、「視野が狭くて可愛い」「可愛すぎてたまりません」「子犬ならではの愛くるしさ」など、多くのコメントが寄せられています。

可愛すぎる日常の姿

ころねちゃんは男の子ですが、とっても可愛らしい姿をたびたび見せてくれるといいます。そのため、ときには女の子用の服を着せることもあるとか。片方の前足をピンと上げてなでられる姿や、おもちゃで無邪気に遊ぶ姿は、見ているだけで癒されてしまうほど…。

投稿主さんが料理をしていると、必ず足元に寄ってくるという癖もあるそうです。ころねちゃんは、料理中の投稿主さんのつま先を枕にして寝るのがお気に入りのようです。料理は捗らないけれど、ころねちゃんへの愛おしさは増すばかりなのではないでしょうか♡

TikTokアカウント「k0r0nedesu」には、他にもころねちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「k0r0nedesu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。