◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）

阪神・高橋遥人投手が開幕から無傷の８連勝を飾った。この日は３連続長短打を浴びるなど、６回７安打３失点と打ち込まれる場面もあったが、４連敗を喫していたチームを救う粘りの投球。スポーツ報知評論家の福本豊氏が今季の好調の要因をひもといた。

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今年に入って「阪神の高橋投手はどこが良くなったんですか？」と聞かれる機会が増えた。正直言うと、特に大きく変わったことはないし、むしろ入団当初の若いころの方が、速くて強い真っすぐを投げ込んでいた印象だ。強いて挙げるとすれば、変化球は無理に厳しいコースを狙わないのが、快投につながっている。

この日の坂本のミットの位置を見ていても、四隅に構えるのは直球のみで、変化球は真ん中低め付近に照準を置いていた。高橋がすごいのは、同じ腕の振りで、そこからカット、ツーシーム、フォークと絶妙にボールを散らしていくところだ。メジャーで流行のスイーパーのような大きな変化はない。ただ、打者目線で言えば「甘い球が来た！」と思ってスイングを仕掛けたら、タイミングやバットの芯を外されて凡打の山。細かいコースを狙っていないことで、打者が打ってくるから、逆に球数を抑えてイニングを重ねられる。

近年はマウンドが硬くなり、米球界の投手のようにステップ幅の小さな投手が増えたが、高橋は下半身の粘りが利いた見事な投球だ。昔、４００勝投手の金田正一さんが「ピッチャーは腰で投げるんや」と、おっしゃっていた。昭和のにおいをほうふつとさせるフォームと、打者を幻惑するハイブリッドな投球術が無双の要因となっている。（スポーツ報知評論家）