◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武―巨人（１３日・ベルーナドーム）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が今季２勝目を目指して先発し、６回７３球を投げ３安打１失点で降板した。

初回に１点の援護をもらいマウンドへ。先頭・カナリオに左前打を許し、滝沢の犠打で１死二塁。続く長谷川を一邪飛に仕留めたが、後続の古賀に適時中前打を浴び１点を失った。

しかしその後は立て直し、２回、３回と３者凡退。４回にはこの回先頭の長谷川に死球を与えたが、続く古賀をフルカウントから投ゴロに打ち取る。その間に進塁していた一塁走者・長谷川を一塁・リチャードの好判断で三塁へ送球し、三塁タッチアウトのダブルプレーに仕留めると、後続の小島も二ゴロに抑え流れを渡さなかった。

５回は先頭・桑原に左前打を許したが、続く山村を二ゴロ併殺打。後続の渡部には１５２キロ直球でこの日３つ目の三振を奪った。

６回は先頭の源田を１球で二ゴロに仕留めると、続くカナリオを３球三振。滝沢も中飛に仕留め、テンポ良く抑えた。６回を投げきり、２勝目の権利を持って降板し「前回の登板に比べてコントロールも安定して、この１週間取り組んできたことが結果につながってよかったよ。昨日の練習で感じた通り、とてもマウンドも投げやすく好きなスタジアムのひとつになった」と振り返った。

対する西武は現在、パ・リーグ首位。前日には「良い打線というのは分かっている」と十分に警戒して臨む姿勢を見せていた。

前回登板の６日・ロッテ戦（東京ドーム）は７回途中１失点。「なるべく守備の時間を短くできるように。基本的にやりたいことは変わらない。前回の試合よりも良くできるように」と意気込んでいた。