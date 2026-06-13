◆バレーボール ▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ第１週（１３日、中国） 日本 ３―１（２５―２３、２５―２２、２０―２５、２５―２１） 中国

１次リーグが行われ、世界ランク６位の日本は地元の同３１位、中国を３―１で下し開幕３連勝を挙げた。

第２戦の１２日に、公式戦で１７年ぶりに３−２で破ったポーランド戦でベンチアウトしていたアウトサイドヒッター（ＯＨ）石川祐希主将（ジラート）が２試合ぶりに先発復帰。第１セット（Ｓ）のセットポイントから強烈なスパイクを決めるなど、攻撃で存在感を示した。ＯＨ高橋藍（ルブリン）もチーム最多得点とダブルエースが攻撃をけん引し、開幕３連勝を飾った。

王者・ポーランドを破った前戦から先発３人を入れ替え、石川、ミドルブロッカー（ＭＢ）小野寺太志（サントリー）、ＭＢエバデダン・ラリー（大阪Ｂ）、リベロも山本智大（大阪Ｂ）が出場した。藍のレフトからのスパイクで１点目を奪った日本は、セット終盤まで競り合い、セットポイントから石川が強烈なスパイクでセットを先取した。

第２Ｓも１２―９から藍が相手リベロの前に落とすショートサーブで攻め、続いて強いサーブで押す２連続サービスエースで流れをたぐり寄せた。セットポイントからもサーブレシーブした藍が、立ち上がってバックアタックを打ち込み、２セットを連取した。

２―０の第３Ｓは中国のＭＢ彭世坤のフローターサーブに石川が狙われ、代わったＯＨ富田将馬も崩された。１―０から７連続失点。中国ファンのボルテージが上がり、「加油（頑張れ）！！」と大声援にのみ込まれるように、悪い流れを断ち切れず。セッターを深津英臣（名古屋）から永露元稀（広島Ｔ）に代えるも、立て直せなかった。

２―１の第４Ｓは、セット頭から石川がコートに戻り、３―４から藍が相手スパイクの飛びついて拾ってつないだボールを、石川がクロスに強烈に決めきった。セット中盤にサーブレシーブを崩され、中国に逆転されるが、ＭＢ小野寺のサーブで押してやり返した。このセットで先発したオポジットの宮浦健人（名古屋）の強打も決まって、多彩な攻撃で粘る相手を振り切った。

１４日の第１週・中国大会最終戦は、世界ランク５位のライバル・スロベニアと激突する。