タレントのＲＩＫＡＣＯが明かした愛犬の現在の状態に心配の声が広がっている。

１３日にインスタグラムで「泣きたくないけど、涙が出ます」と始めて、「心臓、肺、が悪化していて介護の日々を過ごして２ヶ月！時たま倒れながらもご飯も美味しそうに食べていたし、ヨチヨチ歩いて排泄も自分で出来ていた。それなりに心配で目が離さなかったけど、それでもそっちの方が良かったかも」と近況を記し、「一昨日の夜中から急に足が麻痺して歩けなくなった。昨日病院に行ったら椎間板面ヘルニア悪化」と明かした。「こんなことが突然やって来るなんて思っても無かった 昨日から食欲もなくて、辛そう。昨日からは歩けません。昨日の検査では、腎臓の数値が高くなってしまっていて、いろいろな問題があります」と説明した。「それでも今朝はこんな可愛い顔して、私を見つけてくれて、ごはんも少しだけ食べてくれた」とつづり、愛犬がご飯を食べる姿などをアップした。

続けて「もう少し頑張って欲しい寝たきりでもいいから！まだ一緒に時間を過ごそう！今日も今から病院行ってきます」と心境を吐露。最後に「ノアの介護で、いろいろなお仕事の方々には、ご迷惑をおかけしていますが、今この大切な時間を悔いなく過ごしたいと思います Ｉ Ｌｏｖｅ ｙｏｕノア」と締めくくった。

この投稿には「側にいられる時はいてあげてください！！」「無理せず頑張りましょう」「早く元気になれ〜！」「大丈夫、きっと神様が味方してくれます」「胸がいっぱいになります」「ママの愛すごく伝わります」などの声が寄せられている。