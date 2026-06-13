【MAJ2026】藤井 風、衣装のポイントは“Sustainable” 記者に投げキスの神対応も
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のRed Carpet（レッドカーペットイベント）が13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、レッドカーペットにシンガー・ソングライターの藤井 風（Fujii Kaze）が登場した。
【動画】藤井 風、記者への神対応に会場大熱狂
衣装のポイントについて「今回はね、すごい“Sustainable”になっておりまして…」と笑顔でアピール。記者から世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』での感想について伝えられると「Thank you！今回はそれのパワーアップしたバージョンをちゃんとみなさんにお届けできたらなと思っています」と投げキスとともに呼びかけていた。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【動画】藤井 風、記者への神対応に会場大熱狂
衣装のポイントについて「今回はね、すごい“Sustainable”になっておりまして…」と笑顔でアピール。記者から世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』での感想について伝えられると「Thank you！今回はそれのパワーアップしたバージョンをちゃんとみなさんにお届けできたらなと思っています」と投げキスとともに呼びかけていた。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。