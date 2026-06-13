広島が１３日の楽天戦（楽天モバイル）を２―０で制し、交流戦ビジター８戦目で待望の初勝利を挙げた。連敗を４で止め、交流戦最下位からも脱出。坂倉の先制打とモンテロの追加点で主導権を握り、投打がかみ合った。

初回、一死から大盛が右前打で出塁すると、広島はエンドランを敢行。菊池は高めに大きく外れたボール球にも食らいつき、右前へ運んで一死一、三塁の好機を演出した。続く坂倉が右前へ運び、２試合連続となる先制適時打を放った。坂倉は「打ったのはストレート。菊さんが秘技でつないでくれたので、なんとか返すことができて、先制点につながって良かったです」と振り返った。

試合中、新井良打撃コーチは相手先発・早川について「いろんな球種を使って、丁寧に投げてきている印象。追い込まれるまでは狙い球を絞って強いスイングで対応していきたい。次の１点を先に取って森下を援護していきたい」と話していた。

その言葉通り、広島は５回に追加点を奪う。二死から坂倉が左翼線二塁打で出塁すると、続くモンテロが中越えへ適時二塁打。貴重な追加点を奪った。

モンテロは「打ったのはストレート。良い反応でコンパクトにしっかり捉えることができた。追加点になってよかった」と手応えを口にした。

坂倉は２安打１打点と打線をけん引。前日の楽天戦に続く２試合連続の先制打で、４番の役割を果たした。

坂倉の先制打、モンテロの追加点と打線がつながり、チームは４連敗でストップ。交流戦最下位脱出へつながる大きな１勝となった。