涙の日本一奪取だ。陸上女子８００メートルで日本記録保持者の久保凛（積水化学）が１３日、日本選手権２日目（愛知・パロマ瑞穂スタジアム）同種目の決勝で２分１秒５４をマークし、３連覇を達成。アジア大会（９月開幕、愛知）の派遣設定記録を突破した。

実業団デビュー戦となった木南道孝記念（５月、大阪・ヤンマースタジアム長居）では思うような走りができず、大粒の涙を流したが、この日はアジア大会の派遣設定記録を突破する堂々のレースを見せた。

東大阪大敬愛高を卒業した久保は、今春から積水化学に入社。女子陸上部に所属しつつ、クラブチームの「ＴＷＯＬＡＰＳ」で男子８００メートルの元日本記録保持者である横田真人さんの指導を受けている。

「ＴＷＯＬＡＰＳ」では高校時代と異なり、基本的に各自で与えられたメニューをこなしている。「自分のリズムでできる部分もあるけど、甘えちゃったりすることも多いと思うので、そこを絶対にしないように、高校の時よりも責任を持ってやっていかないとなと思っている」ときっぱり。社会人の自覚を胸に、競技に取り組んでいる。

アジア大会での目標はかねて優勝と口にしてきた。期待のランナーが第一関門をクリアだ。