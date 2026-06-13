櫻坂46・守屋麗奈が夏の最旬ヘアアレンジに挑戦！ 「細めの三つ編みが大人な感じ」

月1リレー美容連載「美容の坂道のぼり隊」。今回は櫻坂46の守屋麗奈さんが夏にぴったりの三つ編みヘアアレンジに挑戦しました。ライブなどでいろいろなヘアアレンジをしている、れなぁ。フェスでも崩れにくいコツや今グループ内で流行ってる髪型って？

最旬！ 三つ編み 夏のヘアアレンジ

暑くなってきて、髪をまとめたりアレンジすることが多くなってきました。今日みたいに頭にスカーフを巻いたのは初めてだったんですけど、新鮮！ 三つ編みもこんな感じで入れると子どもっぽくならず、オシャレだなと思いました。

普段、自分でするアレンジはポニーテールやハーフアップくらいなんですけど、ライブのときは踊りやすさを重視しつつもかわいくしたくていろいろ考えます。めっちゃくちゃ汗をかくので、崩れないようにこれでもか！ っていうくらいに固めるのは絶対。夏の野外フェスのときは、2つのお団子とかが多いかも。お団子にまとめて毛先をクラゲの足のようにヒョロッと出す「クラゲヘア」は私も含め、やっているメンバーが多いです。

自分でのヘアセットに欠かせないのはリファのドライヤーで、ツアーで地方に行くときも絶対に持っていきます。仕上げにつけるのはリンクオリジナルのヘアオイル。フルーティフローラルのやわらかい香りが好きです。そして仕上げには、ドライシャンプー。少しでも汗が浸透するのを防いで、前髪死守に努めてます！

RENA's ARRANGE POINT

内巻き、外巻きをランダムに交ぜながら、ヘアアイロンで全体的にくせ毛っぽく巻く。バランスを見ながら、スカーフを巻いたときに正面から見える位置に左右2本ずつ、細い三つ編みを作る。仕上げにスカーフを巻いて後ろで結ぶ。

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守屋麗奈

もりや・れな 2000年1月2日生まれ、東京都出身。櫻坂46二期生。愛称れなぁ。6月10日に両A面の15thシングル『Lonesome rabbit / What's“KAZOKU”?』が発売