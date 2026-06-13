「I’m up for it」の意味は？お誘いしてもらったときに使えます！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I’m up for it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「大賛成！」でした！
「I’m up for it」は「大賛成！／乗り気だよ」という意味のフレーズ。
遊びや予定に誘われたとき、「いいね、やりたい！」と前向きに返す表現です。
ネイティブの日常会話でよく使われていますよ。
A：「Would you like to have lunch with me?」
（一緒にランチどう？）
B：「Yeah, I'm up for it.」
（いいね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部