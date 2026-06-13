「I’m up for it」の意味は？お誘いしてもらったときに使えます！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「大賛成！」でした！

「I’m up for it」は「大賛成！／乗り気だよ」という意味のフレーズ。

遊びや予定に誘われたとき、「いいね、やりたい！」と前向きに返す表現です。

ネイティブの日常会話でよく使われていますよ。

A：「Would you like to have lunch with me?」

（一緒にランチどう？）

B：「Yeah, I'm up for it.」

（いいね）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。